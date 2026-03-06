04/03/2026 12:51

【兩會焦點】婁勤儉：堅持擴大內需戰略基點，優化以舊換新政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》對於今年國家會有哪些拉動國家消費的政策措施，十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉在全國人大發布會上表示，消費是拉動經濟增長的主引擎。今年，中國將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提振消費，推進建設強大國內市場。一方面，擴大優質消費品和服務供給。實施服務消費提質惠民行動，加快培育服務消費新增長點；優化消費品以舊換新政策，推動商品消費擴容升級；打造國際化消費環境，豐富消費場景，辦好「購在中國」系列活動。



另一方面，堅持惠民生和促消費緊密結合。促進高質量就業，制定實施城鄉居民增收計劃，增強居民消費能力。穩步推進基本公共服務均等化，完善教育、托育、養老、醫療保障體系，減少居民消費的後顧之憂。



*今年制定社會救助法、醫療保障法、托育服務法等*



婁勤儉說，「今年，全國人大常委會將就建設國內統一大市場、扎實推進鄉村全面振興等方面開展監督，制定社會救助法、醫療保障法、托育服務法等，推動將更多資源投入民生領域，讓人民群眾能消費、敢消費、願消費。」