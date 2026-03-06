04/03/2026 13:03
【兩會焦點】回應中美關係，婁勤儉：元首外交發揮不可替代的戰略引領作用
▷ 婁勤儉回應中美關係，強調元首外交戰略引領作用
▷ 習近平與特朗普保持溝通，校準中美關係航向
▷ 全國人大與美國國會保持接觸交流，助力關係發展
*願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通*
中方一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。中方願同美方一道，加強各層級各渠道溝通，為雙方合作開闢更廣闊空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。
中方願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。去年，全國人大邀請美國國會眾議員代表團訪華，與美國國會參議員保持對話，派出全國人大青年代表團訪美。美方議員的一個普遍感受是，見比不見好，談比不談強。全國人大願同美國國會保持接觸交流，從立法機構角度助力中美關係穩定健康發展。希望美國國會能夠客觀理性看待中國和中國發展，多做有利於中美關係和兩國人民友好的事。