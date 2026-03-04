04/03/2026 16:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 伊朗封鎖霍爾木茲海峽引發通脹憂慮

▷ 金價急挫後反彈，大行維持看漲預期

▷ 金礦股及黃金ETF價格連日下跌 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社4日專訊》隨著美國與以色列聯手襲擊伊朗，引發伊朗對中東多國發動報復性攻擊，地緣政治危機促使避險資金瘋狂湧入金市，金價近日一度強勢重返5400美元大關，但當伊朗封鎖霍爾木茲海峽後，市場反而憂慮運費上升與能源中斷推高通脹，對美聯儲局減息預期亦大為降溫，致使金價昨日一度由高位重挫逾6%，失守5000美元關口，白銀價格則曾插逾12%。港股一眾金礦股亦連日下挫，黃金ETF也隨金價回落，不過，金價於今日亞洲時段反彈逾1%，重上5100美元，摩通及瑞銀等大行仍看好金價可升至6000美元以上，相關股份及ETF或可部署吸納。*憂運費上升與能源中斷再推高通脹，對美聯儲減息預期降溫*美國總統特朗普稱在伊朗問題上將「不惜一切代價」，華爾街對伊朗狀況憂慮徹底引發，因伊朗亦聲稱任何船隻進入霍爾木茲海峽即會受到轟炸，市場憂慮運費上升與能源中斷勢必再推高通脹。這種擔憂進一步降低了市場對美聯儲局年內減息的預期。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具顯示，交易員預計美聯儲局在6月維持利率不變的概率已從45%飆升至60%以上。減息預期的降溫，讓部分投資者決定選擇拋售黃金，轉而持有更具流動性的美元資產。全球避險資金湧入美元，美匯指數展現強勁升勢，成功突破98的多個月阻力位，昨盤中一度逼近99.68水平，指數報98.98，錄得約0.5%的升幅，創下近六周以來新高，使得以美元計價的貴金屬對海外買家而言變得昂貴。與此同時，美債收益率大幅攀升，顯著抬升了持有黃金這類「無息資產」的機會成本。另根據白宮信息，特朗普周一（2日）指伊朗的關鍵軍備正迅速枯竭，軍事能力正處於穩步瓦解的狀態。而當被問及戰事何時結束，他給出了相當樂觀的預期，認為可能在幾天內就會結束。國際觀察人士分析，美以聯軍在戰場上勢如破竹，超乎市場原先預期，地緣政治風險的快速定調，促使避險資金迅速從金、銀市場抽離。*摩通：受全球央行需求與結構性因素支撐，料金價年底見6300美元*不過，摩通仍看好在全球央行需求與結構性利多支撐下，金價今年底有望飆上6300美元。摩通分析師預估，在地緣政治衝突與區域報復行動的催化下，黃金的短期「風險溢價」將跳升5%至10%。不過，分析師也提醒，這類由消息面驅動的漲勢雖然劇烈，但往往難以長期維持；若未來緊張局勢趨緩，或是股市崩跌迫使投資者拋售資產變現，這波漲勢恐面臨回吐壓力。儘管短線波動難免，摩通仍對金價長線走勢抱持高度信心。摩通分析師Patrick Jones指，全球央行與投資者的強勁需求，最終將推動金價在今年底達到6300美元。他強調：「地緣政治風險的升溫雖符合我們的看多觀點，但絕非唯一理由。」他認為，長期衝突將進一步凸顯財政赤字增加、高油價衝擊經濟環境等結構性因素，這些才是支撐金價進入長期多頭格局的核心動力。*瑞銀：地緣政治風險持續上揚黃金需求緊俏，未來數月上望6200美元*瑞銀則指，美伊緊張局勢升級、美軍在中東增兵，使地緣政治風險持續上揚，推動市場尋求黃金避險，同時通脹可望進一步放緩，美聯儲局可能在9月前進行兩次減息，低利率環境有利金價表現，另外2025年全球黃金需求首度突破5000公噸，投資與央行買盤同步增強，而供給增速放緩，使市場更趨緊俏，因此在多重利多支撐下，預估金價未來數月可上看6200美元。寶盛銀行分析師Carsten Menke則指，當前局勢仍具高度不確定性，中東局勢升級進一步點燃了金銀市場的看漲情緒，「在金融市場波動加劇之際，黃金不僅為價格提供了強力支撐，更為投資者的資產配置帶來關鍵的穩定性。」*溫鋼城：金價支持看4800美元今年目標6000美元，紫金黃金國際及招金可候低吸*iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，個別金礦股仍可吼，其中紫金黃金國際(02259)今日成交不少，回至近期較低水平約200元才買會較穩陣，主要不是擔心金價跌，而是擔心股市氣氛不好，近期較多資金獲利回吐，尤其之前升得多的板塊。另招金礦業(01818)之前走勢麻麻，頸線位大概處於30元邊，可回至該處才考慮。除首選上述兩隻股份，紫金礦業(02899)也可吼，但公司有較多其他礦業，不是單純黃金，走勢有時較飄忽，之前頸線位處於38元附近，回到該處才吼會較穩陣。溫鋼城又指，金價累積升幅大，相信會有投資者於金市套利，金價昨晚亦曾跌穿5000美元，真正支持位可能會是4800美元，但跌穿5000美元已不太妙，要有短暫波動的心理準備，但中長線應會有力再升。他又說，只要通脹一上升，股市跌得多，特朗普就會知驚，就如去年「解放日」當股市跌得緊要，他也縮沙。另昨日有報道指，今次行動美國只是被人「挾上車」，國務卿魯比奧提到因為以色列已採取行動，所以美國被迫跟進。另外，如果特朗普見到有機會於中期選舉落敗，亦可能會收手，民眾當初選他也是希望通脹回落。再者，在商品價格跌下來後，新任聯儲局主席就有更多藉口減息，故跌至一定水平，應會有資金趁低吸納。金價跌至4800美元會有一定支持，今年目標6000美元。若想穩穩陣陣也可吼黃金ETF，如SPDR金ETF(02840)，應會再創新高。金礦股今日普遍下跌，紫金礦業跌2.96%收報41.94元，紫金黃金國際跌2.77%報217.8元，招金礦業跌2.8%報33.28元，山東黃金(01787)跌3.34%報40.56元，赤峰黃金(06693)跌3.38%報40.64元，靈寶黃金(03330)跌4.68%報24.02元，中國黃金國際(02099)跌3.11%報187.1元。黃金ETF方面，SPDR金ETF跌3.19%報3700元，價值黃金ETF(03081)跌2.64%報24.36元，恒生黃金ETF(03170)跌3.32%報16.31元，FL二南方黃金(07299)跌5.91%報36元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉