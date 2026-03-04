04/03/2026 15:26

【中東戰火】彭博：部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險

《經濟通通訊社4日專訊》據《彭博》報道，隨著中東衝突使得中國在該地區發放的大量貸款引發擔憂，部分中資金融機構正在縮減中東債務資產敞口，監管亦在收緊。



知情人士透露，一家大型銀行罕見地限制阿布扎比政府旗下某金融實體提取雙邊貸款。另外，一家中型銀行正在為提供給中東借款人的部分銀團貸款尋找買家，其中包括主權財富基金ADQ去年達成的40億美元交易。



知情人士表示，一家中國保險公司的資產管理部門正在減持主權債券和政府相關債券，包括沙烏地阿美發行的債券。與此同時，一家中資機構的交易員已接到指示，從周一停止該地區公司的交易。



*傳香港金管局聯繫銀行了解中東風險敞口*



報道又指，監管機構也在加強風險管理。知情人士稱，香港金管局本周至少聯繫了兩家本地銀行，以評估它們在中東貸款和債券方面的風險敞口。



另據消息透露，中國國家金融監督管理總局還指示國內銀行檢查它們在該地區的融資活動，包括向政府實體發放的貸款，並最早於本周報告結果。



香港金管局和中國金融監管總局均未回應置評請求。(bi)