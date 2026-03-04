04/03/2026 17:34

【中東戰火】開戰後首班迪拜返港航班料今晚抵港，永安團13人已登機

《經濟通通訊社4日專訊》中東局勢緊張，迪拜機場提供有限度服務。往來迪拜及香港的航班暫停數日後，阿聯酋航空恢復一班來港的直航機。根據機管局網頁，今晚有一班阿聯酋航空航班，預計晚上9時42分抵港。



永安旅遊表示，12名迪拜團團友及1名領隊已成功登上這班航班。他們在上月27日飛往迪拜，原定今日乘搭這班航班返港，行程未有受影響。現時仍有34名團友及領隊，因今次事件而滯留海外，當中22人身處迪拜，將安排他們未來2日陸續回港。



縱橫遊指，滯留在杜拜團隊已確保明天(5日)的回港機位，涉及約20人，相關機票及額外住宿膳食費用也會由公司承擔，亦感謝阿聯酋航空及萬豪酒店協助。



早前因到迪拜作賽而滯留當地的中國香港女子足球代表隊，足總下午發聲明表示，代表隊已順利登機，離開迪拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排，分批返港。(bi)