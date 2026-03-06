04/03/2026 19:33

【兩會焦點】李家超感謝夏寶龍對特區政府工作的支持和肯定，會抓緊「十五五」規劃機遇

《經濟通通訊社4日專訊》行政長官李家超在社交平台表示，今早他向中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍滙報了香港有關經濟、民生和社會等方面的最新情況。



李家超感謝夏寶龍主任對香港特區的指導和關心，以及對特區政府工作的支持和肯定。今年是「十五五」規劃開局之年，亦是進一步全面深化改革的重要一年。本屆特區政府自上任以來，積極鞏固和落實「十四五」規劃下的「八大中心」定位，在守正創新同時發掘新經濟增長點，鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，加快發展國際創新科技中心建設，以及推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展。



他明天將列席十四屆全國人大四次會議開幕會。香港特區會抓緊國家「十五五」規劃的機遇，快馬加鞭、提速發展，充分發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。他將帶領特區政府全速推進香港五年規劃的編制工作，全方位對接國家「十五五」規劃，並會主動融入和服務國家發展大局，貢獻粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等，說好國家故事、說好香港故事，為實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。(bi)