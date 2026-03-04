04/03/2026 19:42

《再戰明天》中國召開全國人大會議，京東系公布業績

《經濟通通訊社4日專訊》中國召開全國人大會議，及京東系公布業績，料為周四（5日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國十四屆全國人大四次會議召開。歐洲央行副總裁德金多斯、芬蘭央行總裁雷恩及銀行監管機構負責人唐納利在國際金融協會(IIF)的活動上發表演講。



*歐元區公布零售銷售，美國公布進出口物價等數據*



數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布1月出口；1月進口；1月貿易收支料由33.7億澳元升至38億澳元。6:00pm，歐元區公布1月零售銷售，月率料由下滑0.5%改善至升0.3%，年率升幅料由1.3%擴大至1.7%。9:30pm，美國公布1月出口物價，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%；1月進口物價年率料由持平升上0.2%，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由183.3萬升至184.8萬；首次申請失業救濟金人數料由21.2萬升至21.5萬。



在本港，明日公布業績的公司有:京東物流(02618)、京東健康(06618)、京東集團-SW(09618)、嗶哩嗶哩-W(09626)等。(wa)