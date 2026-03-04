04/03/2026 15:12

【中東戰火】渣打料油價短暫上漲對中國經濟及政策影響有限，內地通脹影響微

《經濟通通訊社4日專訊》渣打發表報告指出，中東緊張局勢下，市場擔憂主要集中在可能引發更大規模地區衝突風險，並可能會擾亂石油供應或引發預防性需求。不過，若局勢獲得控制，油價偶然波動且升幅溫和、短暫，則對中國經濟、政策整體影響有限。



*油價一旦上升10%，中國PPI 3個月將升1個百分點*



該行續稱，油價上升對中國通脹影響可能有限，因國內價格管制機制，以及能源在中國CPI一籃子數據權重中相對較低，就算油價上升PPI（生產者價格指數），尤其是在上游產業影響更為明顯，但其宏觀影響已隨時間而減弱。據該行估算，油價一旦上升10%，將於3個月內使中國PPI上漲1個百分點，而對CPI的影響微乎其微。且於過去10年，中國石油使用量持續下降，受惠於新能源、電氣化和能源效率提升快速發展。



該行亦稱，油價上升可能只產生有限二次通脹，短期內不太可能改變貨幣政策考量。然而，如果地區衝突進一步擴大，油價飆升的速度和持續時間超出預期，則可能對本身已屬疲弱行業利潤，以及GDP增長構成壓力。(rh)