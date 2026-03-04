04/03/2026 10:09

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 霍爾木茲海峽運輸全球20%石油及天然氣

▷ 中東衝突致當地航運量近停滯

▷ LNG市場供需偏緊，歐洲緩衝能力降 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道4日專訊》投資者正密切注視霍爾木茲海峽的動向，因為其是全球原油及液化天然氣(LNG)運輸的關鍵命脈。普徠仕(T. Rowe Price)的基金經理兼商品主管Rick de los Reyes就中東衝突對能源市場的影響分享觀點，重點如下：現時市場最關注是能源供應會否出現實質或長時間中斷。全球約五分之一的石油及天然氣需經該航道運送。衝突爆發後，當地航運量幾乎陷入停滯。若然干擾屬短暫性質，歷史經驗顯示，由地緣政治緊張局勢引發的油價急升，往往會隨著不確定性緩解而回落。然而，一旦生產或出口持續受阻，情況便會演變為真正的供應衝擊，或將牽動通脹走勢、利率預期及全球經濟增長前景。*能源價格高企削弱整體需求，LNG市場對任何擾動尤為敏感*當能源價格升至一定水平，實際上等同向消費者及企業徵收「隱形稅」，令金融環境收緊，並削弱整體需求。尤其是LNG市場，在全球供需本已偏緊之際，加上歐洲失去俄羅斯供應後緩衝能力明顯下降，LNG市場對任何擾動尤為敏感。現階段，市場反映的主要是地緣風險溢價，而非假設供應長期流失。最終價格走勢受政治言辭影響的程度有限，關鍵在於原油與相關貨運能否持續正常流通。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。