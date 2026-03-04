04/03/2026 10:23

《環富通基金頻道4日專訊》由美國主導的中東軍事行動再度觸發地緣政治風險升溫，並推高油價。駿利亨德森投資環球多元資產團隊主管Adam Hetts指，市場目前主要仍只反映衝突規模有限情境，除非局勢進一步升級並持續拖長，否則對更廣泛投資層面的影響仍大致可控。他強調，一如以往，在不確定性升至高位之際，分散投資及維持長線視角最為關鍵。過去一周，美國與伊朗就伊朗核能力的談判出現挫折。其後，美國與以色列聯合對伊朗多個戰略位置發動打擊。伊朗在最高領袖哈梅內伊在衝突中遇害後，以對中東多地發動攻擊作出報復。Hetts指事件令局勢存在升級風險，或超出以往相對短暫的衝突－－例如2024年4月以色列與伊朗的衝突，以及2025年6月為期12天的戰事。*現時油價反映仍是「衝突持續時間較短」情境*從投資角度而言，市場首要關注油價所受的影響。伊朗約佔全球原油供應的3%至4%，但地區外溢效應已加速浮現。尤其值得留意的是，今次打擊令霍爾木茲海峽的航運幾乎停擺。霍爾木茲海峽是中東原油運輸的關鍵位置，約有全球20%的原油供應需經該海峽運輸。過去12個月，油價大致於每桶60至70美元區間上落；目前已突破70美元，並有機會延續升勢。這些變動值得留意，但就整體投資層面的含意而言，暫未至於特別令人憂慮。若油價續升至80美元，與2025年6月衝突期間的情況相若；若升至90美元，則與2024年4月相若－－當時全球市場大致能消化油價上升，因衝突在相對短時間內解決。作為重大衝突的粗略參考，俄羅斯於2022年初入侵烏克蘭，曾令油價在較長一段時間維持於100美元以上，並一度短暫升破120美元。以現時油價水平而言，市場反映的仍是「規模有限、持續時間較短」的衝突情境。*若不確定性持續，油價上升或降低減息可能性*但若不確定性持續，投資者需留意其他關鍵的市場傳導渠道。更廣泛的不確定性會壓抑投資者情緒，從而普遍拖累全球風險資產表現；同時，已發展市場主權債（包括美國國債）及避險貨幣的吸引力或會上升。在不確定性拖長的情況下，油價上升或引發全球通脹憂慮，進而降低美國聯儲局今年稍後減息的可能性（目前市場普遍仍預期今年稍後有機會減息）。不過，市場動力若要出現上述較大幅度的轉變，通常需要衝突長期升級並持續拖延。就現階段而言，這並非駿利亨德森的基本情境。Hetts指，投資者需明白，如此規模事件發生後的短期內，新聞標題往往密集且具衝擊性；目前亦正面對較高甚至可能已近峰值的不確定性。駿利亨德森一如以往主張以長線投資角度出發，而非因短期波動而作出反應。這包括維持分散配置的投資組合，並持有優質的避險資產，以應對短期不確定性；同時亦意味保持投資，而非在地緣政治局勢重整及相關風險升溫之際，嘗試捕捉市場時機。相反，相信應維持對長期結構性增長趨勢的投資配置，因這些趨勢將繼續塑造全球市場走向。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。