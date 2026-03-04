04/03/2026 10:58

霍爾木茲海峽運輸受阻，航運及保險暫停

市場短期波動，宏觀基本面未根本性改變

《環富通基金頻道4日專訊》就最近伊朗局勢對市場影響，StashAway集團投資總監梁穎瑩(Stephanie)、宏觀及投資研究主管Justin Jimenez表示，全球經濟目前面對的主要風險，在於區域衝突可能擴大，進而引發潛在的石油供應衝擊。然而，值得留意的是，現時全球石油市場處於供過於求的狀態，而且價格在過去兩年一直呈下跌趨勢。市場的焦點集中在霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)。這條航道是至關重要的石油運輸路線，全球約有20%的石油供應都要經過這裏。伊朗革命衛隊已對行經該海峽的船隻發出警告，多家主要航運公司與保險商亦已暫停途經該區的業務。雖然美國總統特朗普表示存在「緩和出路」，暗示願意透過外交途徑解決問題，但要斷定局勢如何發展，目前仍屬言之尚早。*市場反應模式往往大同小異，宏觀經濟基本面未根本性改變*投資者必須退一步審視宏觀大局。歷史經驗表明，地緣政治緊張局勢會引發短期市場波動，但市場反應的模式往往大同小異：在市場消化新信息時出現急升，隨後便進入調整與復甦階段。市場表現最佳的日子，往往緊接在最差的日子之後，這就是為甚麼持續投資至關重要。宏觀經濟的基本面並未出現根本性改變。企業盈利依然穩健，美國經濟增長保持韌性，財政開支預料將可刺激經濟活動直至2026年上半年。未來幾天，市場可能仍會對局勢發展保持敏感，但長線投資的基本原則不會改變：多元配置、保持紀律，以及長線投資。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。