摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 東方匯理資管將伊朗危機視為短暫滯脹衝擊

▷ 油價若升破100美元將受需求破壞限制

▷ 地緣政治成結構性因素，影響通脹與資產分化 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道4日專訊》東方匯理資產管理投資研究院主管Monica Defend指，伊朗危機進一步印證了其一直強調的結構性轉變：地緣政治再次成為宏觀經濟的常態驅動因素。現正步入一個「變中有序」的環境；在此環境下，地緣政治衝擊將引發板塊輪動與資產分化，而非市場齊升齊跌的單一走勢。*若油價升穿百元大關，升勢即受「需求破壞」與衰退風險限制*該行認為石油將地緣政治風險傳導至經濟與市場。除非霍爾木茲海峽運輸受阻，否則油價難以企穩100美元之上。矛盾的是，一旦油價升穿百元大關，「需求破壞」與衰退風險將迅速限制油價升勢。因此，該行將其定性為短暫的滯脹衝擊，而非新一輪石油超級周期。只要石油供應維持暢通，這充其量僅屬波動性事件，未至於構成系統性風險。然而，這正好說明了地緣政治現已成為影響投資周期的結構性因素，短期內將推升通脹風險、支持美元走強，並加劇資產類別分化。能源價格波動、通脹不確定性以及區域分化再度成為主導市場走向的關鍵。*美國資產相對穩健，新興市場資產和石油進口國面臨最大衝擊*亞洲和新興市場的石油進口國正面臨金融狀況收緊及外部收支轉弱的挑戰。歐洲因天然氣庫存偏低而對氣價波動較為敏感，但預料情況將隨季節轉換回復正常。相比之下，美國受惠於其能源出口國地位及避險資金流入，所受衝擊相對較小。該行指，黃金是各種情景下最明確的贏家。美國資產依然相對穩健。新興市場資產和石油進口國面臨最大衝擊。商品貨幣受惠於貿易條件改善。信貸風險仍然可控，但集中於質素較低的借款人。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。