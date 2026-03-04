04/03/2026 09:20
【聚焦人幣】人民幣中間價貶36點子，報6.9124
《經濟通通訊社4日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9124，較上個交易日跌36點子，較市場預測偏弱約70點，上個交易日報6.9088。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9124
|+36.00
|1歐元/人民幣
|8.0214
|-518.00
|100日圓/人民幣
|4.3831
|-138.00
|1港元/人民幣
|0.8857
|+24.70
|1英鎊/人民幣
|9.2292
|-292.00
|1澳元/人民幣
|4.8638
|-387.00
|1紐元/人民幣
|4.0696
|-338.00
|1新加坡/人民幣
|5.4111
|-140.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8372
|-319.00
|1加元/人民幣
|5.0529
|+57.00
|1人民幣/林吉特
|0.5709
|+26.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2286
|-55.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3885
|+600.00
|1人民幣/韓元
|214.6000
|+369.00