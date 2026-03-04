04/03/2026 17:05

▷ 滬指連跌兩日收報4082.47點；2月製造業PMI49.0%創四個月低

▷ 俄外長拉夫羅夫確定訪華計劃；迪拜-廣州航班恢復運營 More ▼ Less ▲

《神州經脈》中東戰爭陰霾下亞太股市釀股災，韓股大瀉12%，創有記錄以來最大單日跌幅；台股收低4.4%，滬綜指雖連跌兩日，跌幅尚算克制，昨日跌1.4%，今日收跌0.98%，收報4082.47點，失守四千一。深成指全日跌0.75%，創業板指軟1.41%。兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日縮量7519億元或24%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9120，較上個交易日4時30分收盤價跌123點子，四連跌，創2月10日以來逾三周新低。今日人民幣兌一美元中間價報6.9124，較上個交易日跌36點子，較市場預測偏弱約70點。*今日新聞精選*1. 全國政協十四屆四次會議今日下午3時在北京人民大會堂開幕，習近平等黨和國家領導人出席開幕會。全國政協主席王滬寧作全國政協常委會工作報告，他表示，2026年是「十五五」開局之年，要實施好全國政協2026年協商計劃，緊扣「十五五」規劃確定的重大任務和戰略舉措深入調查研究、深度協商議政，圍繞經濟發展、科技創新、改革開放、社會建設、民生保障等領域重點問題，實事求是反映社情民意。2. 今天舉行的十四屆全國人大四次會議新聞發布會公布，十四屆全國人大四次會議將於3月5日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。會議期間將舉行3場記者會，分別為經濟、民生、外交主題。安排3場「代表通道」和3場「部長通道」採訪活動，分別在開幕會、第二次全體會議和閉幕會的前後舉行。3. 在今天舉行的十四屆全國人大四次會議新聞發布會上，大會發言人婁勤儉被問到關注伊朗發生的事態以及美國總統特朗普預計不久後將訪華，如何看待中美關係的發展趨勢。婁勤儉表示，中方呼籲立即停止軍事行動，中方願為此繼續發揮負責任大國作用。只要中美雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。4. 國家統計局公布，2月製造業採購經理指數(PMI)為49.0%，比上月下降0.3個百分點，低於《路透》預期的49.1%，並創去年10月以來四個月最低；非製造業商務活動指數為49.5%，比上月上升0.1個百分點；綜合PMI產出指數為49.5%，比上月下降0.3個百分點，創2022年12月以來最低。另據RatingDog公布，中國2月製造業PMI從1月的50.3上升至52.1，大勝預期，並創2020年12月以來逾五年最高；2月中國通用服務業經營活動指數錄56.7，為2023年5月以來33個月來最強。5. 據俄羅斯衛星通訊社等俄媒報道，俄羅斯外交部副部長阿利莫夫表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫已確定訪華計劃，相關工作正在落實。美以伊戰事爆發後，中國外交部長王毅曾在3月1日應約與拉夫羅夫通電話。王毅表示，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，中方立場是立即停止軍事行動，防止戰火蔓延和外溢，並盡快重回對話談判。拉夫羅夫則稱，對於此次戰事，俄羅斯同中國立場一致。6. 受中東戰火影響而停運的迪拜機場當地2日晚間開始有限度恢復運營後，第一架飛往中國境內的航班今日起飛。據飛常準APP數據顯示，當地時間3月4日上午11時04，阿聯酋航空EK362（迪拜-廣州）航班已從迪拜國際機場起飛，預計北京時間3月4日晚上9時18分到達廣州白雲機場，飛行時長約為6小時14分鐘，執飛機型為波音777-300ER（寬體機）。7. 據《第一財經》報道，比亞迪將於3月5日發布第二代刀片電池及閃充技術。2020年，比亞迪發布第一代刀片電池，推動其進入業務高速增長周期。隨著第二代刀片電池消息釋出，比亞迪能否再次跑出技術先發優勢值得關注。有市場消息稱，除第二代刀片電池外，比亞迪屆時將發表兆瓦閃充2.0、DM6.0混動、天神之眼5.0等多項核心技術。8. 2026世界移動通訊大會(MWC 2026)正在巴塞隆拿舉行，據《IT之家》報道，華為ICT BG CEO楊超斌當地時間3日表示，6G標準化工作已正式啟動，首個3GPP（第三代合作夥伴計劃）標準版本凍結時間不早於2029年3月。楊超斌認為，「AI的發展浪潮不會等待。未來五年，是移動AI業務爆發的關鍵窗口，更是整個產業創造新價值的機遇期」。(jq)