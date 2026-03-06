04/03/2026 09:00

【兩會焦點】廣汽馮興亞：發展新能源車要進一步拓展農村市場

《經濟通通訊社4日專訊》3月3日下午，全國人大代表、廣汽集團(02238)(滬:601238)董事長馮興亞在廣東代表團駐地接受《上海證券報》採訪時表示，「十五五」時期，廣汽集團將重點圍繞汽車產業及產業鏈發展等開展工作，包括在技術突破方面布局，如進一步加大固態電池研發、發展智能網聯系統、開拓國際市場等。



馮興亞回應了廣汽集團與華為合作的情況。他說，雙方建立了全面和深入的戰略合作關係，除今年6月將投放市場的全新旗艦品牌首款產品外，在管理、技術以及產業鏈等多個領域都有廣泛且深入的合作。



馮興亞還提到，發展新能源車要進一步拓展農村市場。當前農村與城市的新能源汽車市場佔比存在較大差距，這表明農村市場潛力巨大，需要進一步探討如何有效提振農村市場的新能源汽車消費。隨著新能源汽車保有量持續增長，補能體系建設至關重要，換電模式是需要重點解決的問題。此外，中國新能源汽車產業壯大後，全球化是關鍵議題，這涉及產品標準、技術標準等如何實現「標準出海」。(wn)