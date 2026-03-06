04/03/2026 10:16

【兩會焦點】雷軍：推動通用人形機器人應用，建設汽車智能化技術標準

《經濟通通訊社4日專訊》3月4日，在第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕前，全國人大代表，小米集團(01810)創始人、董事長兼CEO雷軍，圍繞「人工智能+」與「新質生產力」兩大主線，向大會提交五份建議案，涵蓋人形機器人、智能汽車、科技公益、復合型人才培養等不同領域。



其中，雷軍提到加快推動通用人形機器人在智能製造應用，他建議以智能製造實際生產需求為牽引，重點提高人形機器人的工藝穩定性，力爭到2027年實現特定工業場景下MTBF（平均無故障工作時間）突破1萬小時、任務成功率超過99%。同時強化政策的精準引導，快速提升人形機器人的工程化能力，並有效降低人形機器人的單體成本。



在智能輔助駕駛方面，雷軍提出加快建設汽車智能化技術標準，優化機動車駕駛考核項目。完善多方協同治理體系，共建智駕時代交通安全體系。他還建議，將L2級輔助駕駛「脫手脫眼」納入交通違法處罰，同時盡快明確L3/L4級智駕安全准則，並進一步明確車企的主體責任，強化汽車生產銷售企業對輔助駕駛功能正確宣傳引導。(wn)