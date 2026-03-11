04/03/2026 10:39

【ＡＩ】馬雲與阿里、螞蟻管理層現身杭州雲谷學校，交流AI發展與機遇

《經濟通通訊社4日專訊》3月3日，馬雲與阿里、螞蟻的核心管理層來到杭州雲谷學校，與校長、老師們暢談AI帶來的挑戰和機會。雲谷學校公眾號消息顯示，阿里巴巴集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘、風險委員會主席邵曉鋒、電商事業群CEO蔣凡，螞蟻集團董事長井賢棟和CEO韓歆毅一同參加交流。核心管理層罕見地全部聚齊，體現出阿里巴巴集團和螞蟻集團對發展AI的高度重視。



公開信息顯示，雲谷學校是由阿里合夥人共同出資創辦的非營利性民辦學校，由馬雲擔任「谷主」。雲谷學校於2017年創立，後續逐漸成為涵蓋幼兒園、小學、初中、高中的15年制學校，總校區位於杭州市。



*馬雲：AI讓教育有機會回歸教育本身*



馬雲在交流中直言，AI時代已經快速到來，對社會的衝擊超出想象，我們大家誰都沒有做好足夠的準備，但是對十幾歲的孩子來說，他們最有改變的希望和機會，所以這次來到雲谷學校，目的就是把阿里巴巴最近對AI越來越清晰的洞察和老師們分享。



馬雲還表示，AI的衝擊非常大，但是機會也很大，AI帶來了一個讓教育回歸教育本身的機會。死記硬背的時間，刷題的時間可以釋放出來，用來培養創造力和想象力，「孩子們可以有更多時間來玩，來學習音樂、繪畫、運動等，從中學會分享、學會感受和體驗，學會傾聽、學會理解。」(wn)