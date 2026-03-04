04/03/2026 08:29

【中東戰火】王毅與以色列外長通話，稱武力無法真正解決問題

《經濟通通訊社4日專訊》中東衝突擴大，中國外交部長王毅周二（3日）應約同以色列外長薩爾通電話，他表示，中國反對以色列和美國對伊朗發起軍事打擊。武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。他強調，軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭。中方呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。中方在中東問題上始終堅持公正立場，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。



外交部網站新聞稿援引王毅指出，中方一貫主張通過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。多年來，中方致力於推動伊核問題政治解決，近期的伊美談判正在取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切，遺憾的是，這一進程已被炮火打斷。



王毅並要求以色列採取切實措施確保中國人員和機構安全，薩爾表示以方高度重視並將保護好中國人員和機構安全。(ry)