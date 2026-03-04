04/03/2026 15:50

【中東戰火】外交部：又有470餘名中國公民安全撤離伊朗

《經濟通通訊社4日專訊》中國外交部發言人毛寧表示，自伊朗安全形勢緊張以來，中方多次向有關方面提出交涉，要求各方保障在伊朗及周邊國家的中國公民安全。戰事爆發後，又有470餘名中國公民在中國駐伊朗使領館的組織下安全撤離。外交部再次提醒，在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離。



她在外交部例行記者會上並稱，受軍事行動影響，部分伊朗周邊國家領空關閉，國際航班停飛，中國公民旅行受到影響。提醒中國公民暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝擊的國家和地區。



以色列和美國軍隊周二（3日）繼續對伊朗境內多個目標實施猛烈打擊，伊朗在海灣周邊發動報復性襲擊。衝突導致逾2萬航班取消、旅客滯留，全球航空和旅遊業受創。(ry)