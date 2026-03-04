04/03/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶248點子，報6.9245

《經濟通通訊社4日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9124，較上個交易日跌36點子，較市場預測偏弱約70點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開248點子，報6.9245，上個交易日即期匯率收盤報6.8997。



市場人士稱，地緣局勢緊張續推高避險情緒，美元指數反彈明顯，後續要看美以伊戰爭在多長時間內降溫。人民幣而言，受美元反彈影響，人民幣短期承壓，外部不確定性或緩和市場的結匯意願，結售匯趨於均衡也給中間價重新恢復彈性提供空間。



瑞銀財富管理投資總監辦公室觀點指出，在經濟增長放緩且通脹偏低的環境下，決策者將維持貨幣政策寬鬆，因此人民幣升值步伐可能較為溫和，而非急升；並將美元/人民幣2026年12月預測值從此前的6.80下調至6.700，2027年3月目標為6.65。(jq)