04/03/2026 16:40

【聚焦人幣】人民幣即期收跌123點子，四連跌報6.9120，創逾三周低

《經濟通通訊社4日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9120，較上個交易日4時30分收盤價跌123點子，四連跌，創2月10日以來逾三周新低，全日在6.9088至6.9288之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升48點子，報6.9157。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9124，較上個交易日跌36點子，較市場預測偏弱約70點。



市場人士稱，地緣局勢緊張使得隔夜美元被動偏強至三個月高位，人民幣也承壓下跌，但逢高結匯仍是後續操作思路。「這幾天人民幣調整主要受外部因素影響，如果局勢逐漸緩和，人民幣仍可能繼續升值，」一中資行交易員稱。



馬來亞銀行稱，市場的大規模拋售及隨之而來的去槓桿，加上各種擔憂(通脹、瑞士央行干預)，使得一些避險資產的韌性難以維持；但一旦形勢好轉，亞洲貨幣仍可能出現反彈。(jq)