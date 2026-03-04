04/03/2026 15:42

【中東戰火】中國外交部：維護霍爾木茲海峽一帶安全穩定符合國際利益

《經濟通通訊社4日專訊》伊朗伊斯蘭革命衛隊今日表示，他們已控制霍爾木茲海峽這一重要的石油和天然氣運輸通道，任何試圖通過該水道的船隻都可能被導彈或者無人機擊中，並指已有十多艘油輪因無視警告而遭到攻擊。



中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問到中方是否就霍爾木茲海峽問題與伊朗保持聯繫時表示，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止局勢動盪，對全球經濟造成更大的影響。



昨日外電曾引述業界消息指，中國政府正在向伊朗高級官員施壓，敦促他們避免襲擊途經霍爾木茲海峽的石油和LNG運輸船。另外，美國總統特朗普表示，如有必要，美國海軍將護送油輪通過霍爾木茲海峽。(sl)