04/03/2026 16:41

【中東戰火】中遠海運：即日起暫停霍爾木茲海峽相關航線新訂艙業務

《經濟通通訊社4日專訊》中遠海運今日發布「關於中東地區局勢更新的服務提示（二）」稱，鑑於中東地區衝突持續升級，霍爾木茲海峽海上交通受到相應限制，為最大程度保障貨物運輸安全及整體航運運營的穩定性，根據中遠海運集運最新的風險評估結果，現決定即日起暫停相關航線新訂艙業務，恢復時間另行通知為止。



涉及業務範圍如下：1、暫停全球至阿聯酋（富查伊拉、豪爾費坎除外）、卡塔爾、巴林、伊拉克、沙特阿拉伯王國（吉達除外）、科威特的所有新訂艙業務。2、暫停阿聯酋（富查伊拉、豪爾費坎除外）、卡塔爾、巴林、伊拉克、沙特阿拉伯王國（吉達除外）、科威特至全球的所有新訂艙業務。



針對目前已在船的貨物，公司正全面評估後續處置方案，包括研究確定可能的替代卸貨港等相關事宜，相關操作均將嚴格按照中遠海運集運提單條款與條件執行。(sl)