04/03/2026 09:44

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2月制造业PMI为49.0%，环比降0.3个百分点，创四个月最低

▷ 生产指数49.6%、新订单指数48.6%，均环比下降

▷ 农副食品加工、计算机通信电子设备行业产需保持扩张 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社4日專訊》國家統計局公布，2月製造業採購經理指數(PMI)為49.0%，比上月下降0.3個百分點，低於《路透》預期的49.1%，並創去年10月以來四個月最低。國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀數據指，受春節假期等因素影響，2月份數據製造業景氣水平較上月下降。從歷史數據看，春節所在月份的PMI大多會出現一些波動，尤其今年春節假期有所延長且全部落在2月中下旬，企業生產經營受到一定影響，製造業市場活躍度總體有所下降。其中，生產指數和新訂單指數分別為49.6%和48.6%，比上月下降1.0個和0.6個百分點，製造業生產和市場需求有所回落。從行業看，農副食品加工、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於臨界點以上，產需景氣水平保持擴張；紡織服裝服飾、汽車等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度偏弱。高技術製造業PMI為51.5%，繼續位於擴張區間，明顯高於製造業總體水平，相關行業發展態勢良好；消費品行業PMI為48.8%，比上月上升0.5個百分點，景氣水平回升；裝備製造業和高耗能行業PMI分別為49.8%和47.8%，比上月下降0.3個和0.1個百分點，景氣水平有所回落。生產經營活動預期指數為53.2%，比上月上升0.6個百分點，製造業企業對春節後市場發展信心有所增強。從行業看，通用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於56.0%以上較高景氣區間，相關企業對近期行業發展更為樂觀。*建築業商務活動指數降至48.2%，業界信心有所恢復*2月非製造業商務活動指數為49.5%，比上月上升0.1個百分點。其中，服務業商務活動指數為49.7%，比上月上升0.2個百分點。從行業看，受春節假日效應帶動，居民出行消費相關行業業務總量增長較快，其中住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於60.0%以上高位景氣區間，零售、航空運輸等行業商務活動指數均升至52.0%以上；同時，資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運行，市場活躍度偏低。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為55.8%，繼續位於較高景氣區間，表明服務業企業對近期市場發展保持樂觀。另外，受春節假期企業員工集中返鄉，部分建築項目暫停施工等因素影響，建築業商務活動指數降至48.2%，低於上月0.6個百分點，建築業景氣水平繼續回落。從市場預期看，建築業業務活動預期指數為50.9%，高於上月1.1個百分點，重返臨界點以上，表明建築業企業對未來行業發展信心有所恢復。2月份，綜合PMI產出指數為49.5%，比上月下降0.3個百分點。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.6%和49.5%。(sl)