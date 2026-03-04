04/03/2026 10:04

▷ RatingDog公布2月中國服務業PMI升至56.7

▷ 新業務量增速並列2024年5月後最高

▷ 投入成本增加，銷售價格升幅創近兩年最高

《經濟通通訊社4日專訊》RatingDog公布，2月中國通用服務業經營活動指數錄56.7，超過1月的52.3，並創下2023年5月以來33個月來最強增幅。*國內外需求增長，用工減少，投入成本增加*今年第一季度中期，服務業經營活動顯著擴張，主要是受到客戶需求進一步增長所推動。新接業務量錄得2024年5月後最快增速（並列），原因普遍是促銷策略取得成效，激發顧客興趣增長。同時，海外需求也有上升，同樣也是得益於營銷措施見效，旅遊業吸引更多市場興趣，新接海外訂單錄得一年來最高增速。新業務量增長，也導致積壓業務量在2月份繼續上升，但積壓率仍保持輕微，與此前兩月相近。由於企業產能壓力普遍輕鬆，中國服務業用工規模經年初輕微擴張後，於2月份重返收縮。部分服務業企業表示，減少用工是為了削減成本。事實上，2月份成本壓力加劇，平均投入價格較1月份加速上揚。據調查樣本企業反映，投入成本增加，原因是薪酬和能源費用上升。*銷售價格升幅創近兩年最高，業界信心改善*服務業企業也趁需求上升期間上調銷售價格，這是平均銷售價格在3個月來首次上升，升幅雖然尚小，但已是2024年5月後最高記錄，並且高於長期均值。整體而言，服務業界信心度較年初改善。需求狀況好轉，業務拓展計劃支持銷售預期進一步增長，為業界對前景注入更多信心。不過，競爭激烈帶來的困擾，使整體樂觀度仍然低於長期均值。*RatingDog內地2月綜合PMI升至55.4*2月份，綜合產出指數錄得55.4，高於1月的51.6，顯示中國企業生產經營總量保持增長，並且創下2023年5月後33個月高點。月內製造業和服務業的產出皆加速增長。*分析：海外環境不確定性與就業疲軟或制約景氣度持續*RatingDog創始人姚煜點評數據稱，從分項指標看，需求側動能顯著增強，投入成本增速雖上升但保持緩慢的步伐。服務提供商的議價能力增強，銷售價格指數錄得21個月以來的最高值。隨著成本傳導更加順暢，行業盈利壓力得到邊際緩解。商業信心持續處於高位。企業對未來經營活動的預期保持強勁，這主要與市場環境改善及擴張計劃相關。2月服務業擴張勢頭強勁，內需驅動特徵明顯。企業成功將更多成本轉嫁至下游，盈利壓力有所減輕。不過，海外環境的不確定性與就業疲軟在一定程度上可能制約景氣度的持續性。預計短期內服務業PMI將維持在擴張區間。(sl)