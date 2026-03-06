04/03/2026 16:15

【兩會焦點】王滬寧作政協工作報告：聚焦「十五五」規劃建言獻策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》全國政協十四屆四次會議開幕會4日在人民大會堂舉行，習近平等黨和國家領導人出席大會。全國政協主席王滬寧代表政協全國委員會常務委員會作工作報告。



他表示，2026年是「十五五」開局之年，要組織參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士，為實現「十五五」良好開局廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。聚焦「十五五」規劃制定建言獻策。要實施好全國政協2026年協商計劃，緊扣「十五五」規劃確定的重大任務和戰略舉措深入調查研究、深度協商議政，圍繞經濟發展、科技創新、改革開放、社會建設、民生保障等領域重點問題，實事求是反映社情民意。