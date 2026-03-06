04/03/2026 18:03

【兩會焦點】人大代表金不換：建議嚴禁未滿16歲人士註冊做主播

《經濟通通訊社4日專訊》在今年全國兩會，全國人大代表、河南省戲劇家協會副主席金不換關注「網絡直播亂象」問題。對於一些青少年將「當網紅、做主播」當作人生目標、輕視學業的現狀，金不換表示擔憂，因此建議加快出台網絡直播管理條例，明確內容負面清單，包括實行主播持證上崗，培訓考核合格者方可開播；嚴禁未滿16周歲的未成年人註冊主播，16-18周歲開播須監護人書面同意，嚴控時長與內容；打賞實行實名認證、限額管理、冷靜期、延時到帳；嚴禁低俗媚俗、炫富拜金、誘導打賞、虛假宣傳、未成年人不當出鏡牟利；建立直播內容分級分類制度，區分全年齡段與青少年專屬內容，強化準入與標識管理。



金不換強調，網絡直播間不是法外之地，更不能成為傷害青少年的「灰色地帶」，希望以法治強監管、以文化潤人心、讓平台擔責任、促家校共守護，推動網絡直播回歸健康、文藝、向善本質，為青少年營造清朗的網絡空間。(sl)