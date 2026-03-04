04/03/2026 12:30

《國金新見－溫嘉煒》在烽煙中的資產走向

《國金新見》美以向伊朗展開大規模攻擊，引發金融及商品市場動盪。我們認為，金融市場短線可能會顯著波動。而戰事對經濟的衝擊程度，要視乎雙方的戰鬥會維持多久，以及伊朗新領導層是否願意恢復與美國談判。



美以兩國於2月28日對伊朗發動大規模聯合攻擊，目標直指政權更迭及核設施等關鍵軍事目標。伊朗隨即展開報復，襲擊區內美軍基地及盟友（阿聯酋、卡塔爾等），並確認最高領袖哈梅內伊在襲擊中喪生。衝突迅速升級，黎巴嫩真主黨襲擊以色列作為報復；霍爾木茲海峽至少三艘油輪遇襲，導致這條全球石油運輸咽喉要道面臨停滯風險。美國總統特朗普表明戰事可能持續四至五周，為地區局勢蒙上長期陰影。



戰事爆發引發金融市場劇烈震盪。其中油價最直接受惠，截至周二（3日），布蘭特期油曾飆漲近14%，觸及每桶82.4美元的一年新高，歐洲基準天然氣期貨價格亦急漲。黃金作為傳統避險資產受捧，現貨金價急升2%至每盎司接近5400美元。股市普遍承壓，南韓股市兩日挫逾7%，日經指數挫4.3%，恒指失守26000點。匯市方面，美元指數連續兩日反彈1.4%至99，瑞郎因避險需求曾一度走強，加元則受惠油價上漲。債市亦反映避險情緒及通脹預期，美國十年期國債孳息率周一（2日）曾跌至3.92%，及後再度抽升至近4.1%；歐洲債息亦普遍上漲。



金融市場短線劇烈震盪，後續將如何發展取決於衝突對全球經濟的衝擊程度，戰事持續時間及伊朗新領導層對談判的態度尤為關鍵。短期而言，各國戰略能源儲備可部分緩衝霍爾木茲海峽受阻引發的能源價格波動。然而，若戰事拖延且伊朗新政權拒絕妥協，可能會引發區內更廣泛及持久的衝突，或會加劇油價進一步上升及供應鏈的中斷。中東國家近年在運輸及物流供應鏈方面擔當的角色日益重要，也可能加劇對全球供應面帶來的壓力，主要經濟體或面臨再通脹的風險。同時，市場動盪可能導致金融條件收緊，亦可能放大經濟下行的壓力。面對戰事的影響，聯儲局需權衡通脹與經濟增長，但降息並非必然選項（參考俄烏戰爭後，供應鏈出現樽頸，各國央行需要大幅加息控通脹），而且美國政府或需承擔龐大軍費，令本已沉重的財政問題百上加斤，債券價格可能出現波動。



油價走高及航運受阻，對主要石油進口國包括中國、歐洲及印度等經濟所帶來的潛在衝擊或較大，能源成本的上升可能會影響經濟前景。其中對中國的影響較為明顯。作為伊朗最重要的經濟夥伴，中國購買了其約90%的出口石油，霍爾木茲海峽航運中斷，使從中東向該國運輸原油的成本在周二飆升到了紀錄高位。



相反，俄羅斯、加拿大及挪威等非中東石油生產國或反可受惠。美國近年已減少對進口原油依賴，甚至變為石油淨出口國，對油價上漲的抵禦力也已大為改善。石油輸出國組織的有限度增產，可能因波斯灣運輸航道受阻而未能令市場受惠，國際油價短線仍有上漲風險，但若區內較預期更快恢復和平，油價不排除會迅速回落至戰事爆發前每桶約60美元左右的均衡水平。



除油價外，整體金融市場面臨劇烈波動，匯市亦然，日圓及瑞郎將持續受避險資金青睞，不過日圓因日本為石油進口大國，表現可能弱於瑞郎。日圓及瑞郎的匯率波動可能會引起日本政府及瑞士央行的干預行動；加元則可望受益於油價上漲；美元或趨穩，其他風險貨幣則相對偏弱。股市方面，包括股市在內的風險資產短線可能會因為戰爭相關的好壞消息而顯著波動，尤其是亞太和歐洲股市、以及部分估值偏貴的科技股會承受較大壓力；但中長線而言，受惠於人工智能和相關科技發展的股市（尤其是美國）仍可望繼續跑贏。

《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



