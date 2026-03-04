04/03/2026 10:26

【特朗普當政】德國總理默茨訪白宮，敦促盡快落實美歐貿易協議

《經濟通通訊社4日專訊》德國總理默茨告訴美國總統特朗普，他希望歐盟與美國的貿易協議能夠盡快實施，但歐盟不會接受條件更差的協議。



美國總統特朗普和德國總理默茨周二（2日）在白宮橢圓形辦公室會面。默茨表示，他希望與特朗普討論美以對伊朗的打擊以及俄烏衝突。



默茨在會後對記者表示：「關於關稅帶來的不成比例的負擔，我們已經觸及願意和能夠接受的限度。我們希望這項協議能夠長久維持，我感覺總統和他的官員也持有相同看法。」



默茨也表示，美國不能單獨針對西班牙實施禁止性貿易措施。先前在西班牙拒絕讓美國使用其軍事基地後，特朗普要求「切斷與西班牙的一切貿易。」(rc)