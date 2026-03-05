25,321.34
+71.86
(+0.28%)
25,068
-119
(-0.47%)
低水253
4,108.57
+26.10
(+0.639%)
4,647.69
+45.07
(+0.979%)
14,088.84
+171.09
(+1.229%)
71,020.9800
-1,645.7900
(-2.265%)
71,020.98
-1,645.79
-2.265%
2,072.4800
-54.8000
-2.576%
05/03/2026 17:05
美元兌人民幣報6.8977，內地今年經濟增長目標4.5%至5%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.094
|98.769
|0.325
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.28/32
|157.23/27
|157.05/09
|歐元/美元
|1.1598/02
|1.1604/08
|1.1634/38
|英鎊/美元
|1.3325/29
|1.3339/43
|1.3372/76
|美元/瑞郎
|0.7810/14
|0.7802/06
|0.7789/93
|美元/加元
|1.3657/61
|1.3644/48
|1.3642/46
|澳元/美元
|0.7029/33
|0.7032/36
|0.7073/77
|紐元/美元
|0.5913/17
|0.5921/25
|0.5938/42
|美元/人民幣
|6.8975/79
|6.8955/59
|6.8973/77
|美元/港元
|7.8208/12
|7.8201/05
|7.8178/82
*上述報價只供參考用