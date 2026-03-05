05/03/2026 07:52

《經濟通通訊社5日專訊》美股周三（4日）收市全線上揚，當天出爐的多項經濟數據優於預期，抵消伊朗戰事引發的避險情緒。道指收市升238.14點，或0.49%，報48739.41點；標指升52.87點，或0.78%，報6869.5點；納指升290.79點，或1.29%，報22807.48點。大市上升的主要動力來自晶片及科技板塊的強勁反彈，其中英偉達(US.NVDA)等核心科技巨頭成功扭轉近期跌勢，收市升1.7%。特斯拉(US.TSLA)升3.4%，Meta(US.META)升1.9%，亞馬遜(US.AMZN)升3.9%。2月份ADP私人機構新增職位達6.3萬個，高於市場預期的5萬個，創下自去年7月以來的最大增幅。此外，美國供應管理協會(ISM)2月份非製造業採購經理指數(PMI)飆升至56.1，遠勝預期的53.5。*國際油價續呈升勢*儘管美國最新公布的原油庫存數據意外上升，但市場對全球供應鏈斷裂的恐慌主導了當前的油價走向。布蘭特期油上升0.3%，報81.69美元。紐約期油升0.6%，報74.98美元。現貨黃金在上日經歷調整後，日內展現強勁反彈力度，高見每盎司5206美元，升幅逾1%。紐約期金同樣錄得升幅，日內報5146美元，上漲約0.4%。美匯指數盤中一度高見99.32，尾市回軟下跌0.3%，報98.76。美元兌日圓反覆偏軟，日內報157.05，下跌0.4%。歐元兌美元持續受壓於1.16水平，日內報1.164，微升0.2%。(jf)