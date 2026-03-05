05/03/2026 08:00

江西銅業(00358)全購SolGold方案正式生效

《經濟通通訊社5日專訊》江西銅業(00358)(滬:600362)公布，有關透過全資子公司江銅香港投資，以協議安排方式收購SolGold plc全部股份之方案，已於3月4日（倫敦當地時間）正式生效。



是次收購價為每股28便士現金。隨著英國法院於3月2日作出的裁決，並於3月4日遞交至英國公司註冊處，該收購方案已正式履行法律程序並生效。



SolGold核心資產為Cascabel項目之Alpala礦床，目前已完成預可研。項目擁有探明、控制及推斷資源量包括銅1220萬噸、金3050萬盎司及銀1.023億盎司；其中證實及概略儲量為銅320萬噸、金940萬盎司及銀2800萬盎司。



公司指出，交易完成後預計將顯著提升其資源儲量規模及資源保障能力，助力海外戰略及全球資源布局，為實現高質量可持續發展及提升長期核心競爭力創造空間。同時提醒，目標公司旗下礦業項目目前尚未投產，項目勘探、設計、建設及營運仍需投入大量時間、資金及專業人員，投資者需注意相關風險。(eh)