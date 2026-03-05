05/03/2026 11:50

【中東戰火】伊朗稱已擊毀七部美國先進雷達，五角大樓向韓國及北約求援

《經濟通通訊社5日專訊》伊朗官方通訊社周三（4日）深夜援引伊斯蘭革命衛隊消息，稱至少摧毀了7部以上的美國先進雷達。報道援引革命衛隊的聲明稱：「美國及以色列政權在中東地區的眼睛已被射盲。」



與此同時，韓國《東亞日報》引述一位不願透露姓名的韓國政府官員稱，如果中東衝突持續下去，「關鍵駐韓美軍資產」可能會被調往中東，以幫助彌補美國軍需可能出現的短缺。該名官員舉例包括ATACMS戰術地對地導彈，但沒有透露是否包括薩德防禦系統。



五角大樓同時向北約求援。戰爭部副部長科爾比表示，中東衝突可能進一步演變，需北約國家在對伊朗行動中進行協調。他說：「當前形勢確實有朝著某種聯合或協調行動方向發展的可能性。」(jf)