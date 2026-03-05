05/03/2026 13:15

【中東戰火】白宮邀軍工巨頭討論加快軍工生產，五角大樓增購13種關鍵礦物

《經濟通通訊社5日專訊》面對伊朗戰事持久化，消息指白宮已邀請軍工巨頭前往開會，討論加快武器生產。此外，五角大樓已要求礦業公司增加13種關鍵礦物的供應，用於半導體、武器及其他產品。



美國對伊朗軍事行動大量消耗彈藥庫存，迫使特朗普總統緊急啟動補庫程序。受邀赴白宮開會的軍工巨頭包括洛克馬丁、雷神母公司RTX以及L3Harris等主要國防承辦商。



五角大樓同步籌劃約500億美元補充預算。此外，在美、以攻擊伊朗前一天，五角大樓尋求新增供應13種關鍵礦物。



文件顯示，五角大樓已要求由大學及軍工等企業組成的國防工業基礎聯盟，在3月20日之前就開採、加工或回收砷、鉍、石墨等「特定礦物」的項目呈交提案。(jf)



