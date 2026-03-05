05/03/2026 13:17

【中東戰火】韓國總統下令實施百億韓元救市方案，並緊急援助出口中東小企

《經濟通通訊社5日專訊》韓國總統李在明周四（5日）下令政府，迅速執行一項100萬億韓元（約合683億美元）的金融方案，以在中東沖突不斷擴大之際穩定資本市場。



李在明在特別內閣會議下達指示，會議旨在討論上周末美國和以色列襲擊伊朗後的局勢。李在明表示，不斷升級的危機已導致全球經濟和安全環境嚴重惡化。他說：「我們必須積極應對金融市場日益加劇的波動，例如股票和匯率。」



李在明還下令政府制定在中東韓國公民的緊急撤離計劃，並表示必須動用一切手段，包括使用軍用飛機和包機。他還呼籲各方努力確保在該地區附近水域航行的韓國船只和船員的安全。



韓國產業通商資源部隨後表示，為盡量減少持續的中東地區危機造成的損失，將從下周開始向對中東出口的中小企業提供緊急出口代金券和財政援助方案，以減輕企業因退貨運費和戰爭風險附加費而面臨的財務負擔。(jf)