25,329.44
+79.96
(+0.32%)
4,108.57
+26.10
(+0.639%)
4,647.69
+45.07
(+0.979%)
14,088.84
+171.09
(+1.229%)
72,191.8300
-474.9400
(-0.654%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
05/03/2026 15:03
澳元兌美元報0.7046，澳洲1月貿易順差跌至26.3億澳元遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.073
|98.769
|0.304
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.04/08
|157.22/26
|157.05/09
|歐元/美元
|1.1603/07
|1.1590/94
|1.1634/38
|英鎊/美元
|1.3329/33
|1.3313/17
|1.3372/76
|美元/瑞郎
|0.7806/10
|0.7815/19
|0.7789/93
|美元/加元
|1.3654/58
|1.3660/64
|1.3642/46
|澳元/美元
|0.7044/48
|0.7032/36
|0.7073/77
|紐元/美元
|0.5926/30
|0.5914/18
|0.5938/42
|美元/人民幣
|6.8935/39
|6.8960/64
|6.8973/77
|美元/港元
|7.8183/87
|7.8154/58
|7.8178/82
上述報價只供參考用