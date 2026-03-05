05/03/2026 12:47

【中東戰火】中國平安(02318)協助首批企業客戶從中東危險區撤離

《經濟通通訊社5日專訊》中國平安(02318)表示，因應近期中東局勢升級，統籌旗下產險、壽險、健康險及銀行等機構，第一時間向滯留中東的客戶發布預警信息及撤離建議。平安全球急難救援服務中心連日來向客戶發布潛在風險預警59條、發布風險分析報告23份，回應客戶諮詢52次，並成功於24小時內協助2位企業客戶從中東危險區安全撤離。



中國平安指，兩日前某中國內地大型集團致電平安全球急難救援熱線求助。該公司兩名員工本計劃從阿聯酋乘機返回內地，惟因戰事導致商業航班中斷，需經陸路撤離至阿曼轉機。平安接獲客戶撤離需求後，即時啟動全球急難救援機制。目前，該公司兩名員工已從中東危險區域安全轉移，正於平安協助下經第三國轉機返回中國內地。



中國平安指，本次救援為中國內地唯一一間金融保險機構協助企業員工從中東危險區安全撤離的個案。(bi)