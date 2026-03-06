05/03/2026 15:55

【兩會焦點】王冬勝指4.5%增長方向指標已很厲害，唐英年稱政府工作報告增長目標合理

《經濟通通訊社5日專訊》政府工作報告提出，今年經濟增長目標4.5%至5%。全國政協委員、滙豐銀行主席王冬勝認為，經濟增長目標是適合的指標，又說隨著基數愈來愈大，在世界較亂的情況下，4.5%的增長方向已是很厲害的指標。



全國政協常委唐英年表示，有關目標是合理數字，去年經濟增長達到5%，現時國家金融整體基數已相當大，再加上有「十五五」規劃，在結構性上可以踏上新台階，又指隨著國家在科技創新的投資量增加，有信心可以達到目標。



被問及對比去年5%的經濟增長目標，今年目標似乎輕微下調，唐英年引述總理李強於政府工作報告中表示，國際形勢繼續多變，地緣政治風險增加，在這麼大的基數下若做到4.5至5%，已是相當可觀和合理。(bi)

