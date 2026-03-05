05/03/2026 19:25

《再戰明天》歐元區公布第四季GDP，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社5日專訊》歐元區公布第四季GDP，及美國公布失業率等數據，料為周五（6日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚9:30pm，歐洲央行執委奇波洛內出席歐洲銀行業聯盟(EBF)執行委員會會議。



*德國公布工廠訂單，中興通訊公布業績*



數據方面，周五1:30pm（本港時間．下同），澳洲公布2月外匯儲備。3:00pm，德國公布1月工廠訂單，月率料由7.8%逆轉至下滑4.1%。4:30pm，香港公布2月外匯儲備。6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.3%，經季節調整年率升幅料由1.4%收窄至1.3%。9:30pm，美國公布1月零售銷售，月率料下滑0.3%；2月失業率料維持於4.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:綠科科技國際(00195)、中興通訊(00763)、中國三迪(00910)、科濟藥業-B(02171)等。(wa)