05/03/2026 13:47

【兩會焦點】唐英年：十五五規劃開局之年對港澳有一定規劃要求

《經濟通通訊社5日專訊》全國政協常委唐英年表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，對港澳有一定的規劃要求，認為《政府工作報告》強調這一點，是希望加快及增強大家對發展的決心。



被問及中東緊張局勢，唐英年表示，有個別國家單方面發起動盪，有身處中東的朋友、同事及機構亦受到影響，國家會全力保障國民，但希望局勢不要持續下去，令社會回復正常。唐英年亦認為，長遠而言，中東潛力仍大，現時東南亞市場及南方發展動力相當大，很多西方或南方國家都與中國建立更緊密的合作關係，反映大家都認為中國是公平及穩定的合作夥伴，希望在這個原則下，大家謀求共同發展，雙方都能得益。



《政府工作報告》指出，要促進港澳經濟社會發展。(rh)