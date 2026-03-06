05/03/2026 14:41

【兩會焦點】團結香港基金倡進一步降低18C上市門檻

《經濟通通訊社5日專訊》團結香港基金副研究總監郭凱傑認為，《政府工作報告》提出建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，香港創科發展將受惠於此重要的政策支撐。他指出，北部都會區發展是相關重要載體，指河套香港園區與深圳園區須加快爭取實現人員、物資、資金及數據的便捷流動，例如以「白名單」機制作生物樣本跨境的分類管理等，以減少制度與行政成本，以及建議香港透過新田科技城加快中試驗證平台的建設，吸引更多策略性行業的龍頭企業落戶，並充分利用財政預算案提出的100億元起始基金撬動更多市場資源，發展以企業為創新主體的創科生態。



*河套香港園區與深圳園區須加快實現便捷流動*



《工作報告》提出「以科技金融支持創新創造」。郭凱傑指出，要讓更多早期初創企業透過香港獲取融資，可進一步降低港交所(00388)18C章的上市門檻，同步增設研發成果和財務指標測試，令更多企業符合上市條件。於長遠，更可研究成立初創專屬交易所，助力創科募資並提速商業化。



此外，《工作報告》亦提到「完善新興領域知識產權保護制度」。郭凱傑認為，香港尤其應加強對重大科技範疇的原授專利申請的自主審查能力；增加知識產權署的資源和人手，並透過「知識產權學院」建立專利人才庫。長遠而言，知識產權署應與國家知識產權局探討建立兩地「專利審查高速公路」，以制度創新協助科創成果落地。(rh)