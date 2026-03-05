05/03/2026 14:41

【中東戰火】思博瑞資管料油價升幅有所緩衝，影響中國股市在於政策方向等

《經濟通通訊社5日專訊》思博瑞投資管理稱，對於伊朗衝突市場影響，料油價將上升，但升幅或獲緩衝，因OPEC+成員國計劃增產。



此外，美國、中國及其他主要石油消費國在必要時可動用戰略儲備。而關鍵風險是伊朗或會試圖封鎖霍爾木茲海峽，該海峽控制全球約20%石油運輸量。



在中國方面，雖然油價上升在邊際上構成溫和逆向因素，但認為影響中國股市關鍵因素仍在於國內政策方向；企業盈利復甦與市場信心穩定，而非中東地緣政治。



加上中國能源供應多元化、政策靈活性，以及與伊朗直接關聯有限，有助減低中國宏觀溢出效應急劇惡化風險。(rh)