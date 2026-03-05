05/03/2026 11:33
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.31厘
《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.31179厘，跌10.22基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.58435厘，跌0.767基點。
隔夜息報1.87012厘，跌30.143基點；一周拆息跌12.417基點，報2.08762厘，兩周則跌11.304基點，報2.13881厘。長息方面，六個月拆息升1.291基點，報2.70946厘，一年期則跌0.279基點，報2.83792厘。
港元匯價今日在7.8207-7.8169之間上落，最新報7.8194。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.87012
|-30.143
|一周
|2.08762
|-12.417
|兩周
|2.13881
|-11.304
|一個月
|2.31179
|-10.22
|兩個月
|2.52226
|-3.982
|三個月
|2.58435
|-0.767
|六個月
|2.70946
|+1.291
|一年
|2.83792
|-0.279
