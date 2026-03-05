05/03/2026 10:09

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 英國國債下跌，市場調低減息預期

▷ 德國天然氣儲備低於去年同期水平

▷ 歐洲央行或再加息 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道5日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)歐洲首席宏觀經濟學家Tomasz Wieladek就英國國債及歐元區前景分享以下觀點。*英國通脹超預期風險較高，央行須較長時間維持高利率*英國國債持續顯著下挫，因金融市場不斷調低對英倫銀行減息的預期。年初時，英國國債一度成為市場焦點。隨著政治及通脹風險溢價回落，債市終於重新看好英國國債。但英國國債的跌幅已超越其他主要債市。簡單來說，英國面對的通脹黏性問題，遠較大多數已發展市場嚴峻。儘管通脹預期已有所回落，勞動市場亦見轉弱，但高企的通脹仍然是討論的核心議題。這與歐元區情況不同，歐元區的通脹已明確回落至2%，並暫時有望維持。這意味英國通脹超出預期的風險明顯高於歐元區。英倫銀行勢須保持高度警惕，並在較長時間內維持較高政策利率，以降低相關風險。*即使地緣局勢緩和，歐洲天然氣價格料仍維持高位*德國國債亦持續下跌，反映市場憂慮歐洲經濟體或面臨更高天然氣價格壓力。今次中東危機出現的時機，對德國而言可謂雪上加霜。歐洲天然氣儲備本已低於去年同期水平，而德國目前的儲氣量僅約相當於正常水平的兩成，法國情況亦相若。未來一年需在冬季來臨前重建庫存，因此即使地緣局勢緩和，歐洲天然氣價格料仍將維持高位。在德國財政擴張帶動下，德國及整個歐元區本已面臨顯著的需求刺激。此外，近期局勢亦可能推動其他國家增加軍事開支。鑑於最新衝擊出現前，服務業通脹已具黏性，歐元區通脹再次回升的風險不容忽視。德國的財政刺激亦可能加劇勞動力短缺，進一步推升通脹。因此，歐洲央行或須再次加息，其下一步政策行動或將是上調利率。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。