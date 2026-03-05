05/03/2026 12:32

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 伊朗衝突或致油價上升 OPEC+計劃增產緩衝

▷ 霍爾木茲海峽若封鎖影響全球20%石油運輸

▷ 思博瑞指衝突對多數全球股市影響有限 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道5日專訊》思博瑞投資管理就伊朗衝突對市場影響發表評論。該行指，油價料將上升，但這一漲幅或因OPEC+成員國計劃增產而獲得緩衝。此外，美國、中國及其他主要石油消費國在必要時可動用戰略儲備。關鍵風險是伊朗或會試圖封鎖霍爾木茲海峽，其佔全球約20%石油運輸量。作為主要新興市場經濟體，投資者自然會關注伊朗局勢對中國的影響。雖然油價上漲在邊際上構成溫和逆風，但影響中國股市的關鍵因素仍在於國內政策方向、企業盈利復甦與市場信心穩定，而非中東地緣政治。中國能源供應多元化、政策靈活性，以及與伊朗有限的直接關聯，有助減低宏觀溢出效應急劇惡化的風險。*若衝突延長或擴大風險將逐步浮現，惟對美國貨幣政策影響仍屬輕微*局勢升級令能源供應中斷風險（尤其涉及霍爾木茲海峽）再度成為市場主要隱憂。若衝突長期持續，海灣地區相關發行人將面臨更大壓力。此外，伊朗對海灣國家基礎設施發動的無差別導彈與無人機攻擊，更徒添了新的風險。而中東緊張局勢加劇市場不確定，帶動了債券市場的避險需求。油價、通脹及央行政策限制，預計將成為驅動收益率、利差與風險偏好的關鍵因素。目前預計對大多數全球股市的影響相對有限。若衝突延長或擴大，相關風險將逐步浮現，主要來自油價上升對特定行業及消費信心的壓力，不過對美國貨幣政策的影響仍屬輕微。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。