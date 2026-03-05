05/03/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升117點子報6.9007，創近三年高
《經濟通通訊社5日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9007，較上個交易日升117點子，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預期偏強3點子，上個交易日報6.9124。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9007
|-117.00
|1歐元/人民幣
|8.0362
|+148.00
|100日圓/人民幣
|4.3985
|+154.00
|1港元/人民幣
|0.8826
|-31.50
|1英鎊/人民幣
|9.2309
|+17.00
|1澳元/人民幣
|4.8855
|+217.00
|1紐元/人民幣
|4.1001
|+305.00
|1新加坡/人民幣
|5.4159
|+48.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8618
|+246.00
|1加元/人民幣
|5.0605
|+76.00
|1人民幣/林吉特
|0.5705
|-3.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2776
|+490.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3668
|-217.00
|1人民幣/韓元
|211.9000
|-270.00