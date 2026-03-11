05/03/2026 18:06

【ＡＩ】人形機器人企業魔法原子創始人兼CEO吳長征離職

《經濟通通訊社5日專訊》對於有消息稱，人形機器人企業魔法原子的創始人、原CEO吳長征已從公司離職，目前已啟動個人創業，《紅星新聞》今日報道指，魔法原子方面證實了吳長征離職一事。



報道引述知情人士透露，儘管吳長征離職，魔法原子核心技術團隊仍保持穩定。公司整體研發工作已由CTO陳春玉接管，業務與技術推進未受到明顯影響。魔法原子方面也表示，目前技術團隊穩定，相關業務和技術研發也都按照年度規劃穩步推進中。



公開資料顯示，吳長征擁有上海交通大學機器人技術碩士學位，職業生涯始於普渡機器人四足機器人產品研發，2021年帶領團隊完成小米仿生四足機器人CyberDog「鐵蛋」研發工作。2024年1月參與創立魔法原子，主導多款四足機器人研發量產。



魔法原子是今年具身智能機器人「組團」上春晚的企業之一，並因此受到關注。在春晚節目中，魔法原子率先登場，成為本屆春晚首家亮相的機器人企業。(jq)