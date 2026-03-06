05/03/2026 08:44

【兩會焦點】北京微芯研究院董進：中國芯片讓區塊鏈性能提升50倍

《經濟通通訊社5日專訊》據《央視新聞》報道，今日，十四屆全國人大四次會議首場「代表通道」在人民大會堂舉行，全國人大代表、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長董進接受記者採訪。



董進表示，中國自主創新的區塊鏈底層技術，已經應用到16個中央部委和27個中央企業，在稅務、跨境貿易、全球支付等領域取得積極進展。中國每年「跑」在自主區塊鏈上的發票達數百億張，跨境貿易上鏈企業超30萬家，貿易金額達萬億元規模。



在數字經濟發展過程中，區塊鏈是最關鍵的數字基礎設施之一。董進稱，自己和團隊研發的區塊鏈專用加速芯片，能讓區塊鏈的性能提升50倍。更重要的是，這項技術成功突破了超大規模區塊鏈網絡所面臨的算力瓶頸，讓國家可信的數字基礎設施擁有了「中國芯」。目前隨著應用的拓展，國家級的區塊鏈網絡已經形成，目的是將國家跨境貿易、全球支付這些領域高價值核心數據纏繞在自主系統裏。(wn)