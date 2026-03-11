05/03/2026 08:56

【ＡＩ】Seedance2.0價格公布，每百萬tokens28元起，生成視頻約每秒一元

《經濟通通訊社5日專訊》據火山引擎官網信息，Seedance2.0價格公布，包含視頻輸入是28元（人民幣．下同）/百萬tokens，不含視頻輸入的價格是46元/百萬tokens。前者指視頻編輯，後者指純生視頻，會消耗更多算力，因此價格更高。



據悉，在Seedance2.0生成15秒視頻，需要消耗30.888萬tokens。以46元的單價計算，單條15秒視頻的成本約15元，折合每秒1元，標誌行業正式進入「秒元時代」。



據此前官方披露的測試結果，Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等國際權威多模態視頻生成評測中，多項核心指標登頂全球第一。(wn)