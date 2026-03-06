05/03/2026 09:49

【兩會焦點】人大代表高德榮：小麥品種一直在改良，讓種糧人有奔頭

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議首場「代表通道」今日在人民大會堂舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。全國人大代表、江蘇里下河地區農科所研究員高德榮表示，農民的眼淚，就是科研工作者攻堅克難的動力。



據高德榮介紹，為了培育高產、抗病的小麥品種，科研團隊通過分子育種技術等，嘗試在種子內部植入「抗病基因」。歷經三十年，無數組合、反複試驗，終於在2021年育成抗赤霉病品種。它不僅抗病能力強，而且產量高，千畝示範方畝產可達600公斤。這意味著，農民可以少打藥、多打糧，收成更穩當。



高德榮還表示，小麥品種改良一直在路上，不僅要追求「吃得飽」，更要「吃得好」，還要讓種糧人有奔頭。針對南方稻麥輪作、茬口緊，小麥播種常被迫推遲，團隊提出「兩端快速發育」策略，讓小麥學會「搶時間」，育成了像「揚麥25」這樣的耐遲播品種，即便12月播種，畝產也能達到600公斤。團隊還針對餅乾、糕點需求，培育出優質弱筋小麥，扭轉了長期依賴進口的局面。(wn)